Fine settimana con i ritmi caraibici grazie ad una tappa della coppa Italia di ballo

Non solo pattinaggio con i campionati italiani indoor a Pescara, ma anche balli e ritmi caraibici per la tappa della Coppa Italia in programma il 18 e 19 febbraio. Appuntamento nel Palaelettra per l'ottava edizione del Child Show, una delle sei tappe della Coppa Italia 2022-2023

La manifestazione coinvolgerà almeno 360 atleti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di diversi sodalizi. L’appuntamento è stato presentato questa mattina In sala giunta a palazzo di città dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli. Saranno quattro le categorie coinvolte, ovvero “coppia”- che può consistere negli stili tradizionali cubano, portoricano, merengue - “assolo”, “duo” e “gruppi”, con atleti singoli, coppie e gruppi che dunque si sfideranno per avere il punteggio più alto che permetterà di vincere una borsa di studio e il salto di categoria di appartenenza

Il presidente dell’associazione Nazionale Maestri di Ballo (Anmb), Pierluigi Petracca, ha voluto fare un plauso all’amministrazione comunale di Pescara, capace di promuovere al meglio un evento che attirerà in città centinaia di persone, le quali . Alla presentazione sono intervenuti anche il vicepresidente del Coni Abruzzo Alessandra Berghella e il presidente dell’Associazione sportiva Club Caribe 19.60, maestro Gregory Corrazzetti, organizzatore della manifestazione che si inserisce come seconda tappa nel circuito Anmb. L'assessore Martelli ha dichiarato:

In questo fine settimana Pescara accoglierà numerosi praticanti di danze caraibiche, almeno 500, cui si dovranno aggiungere altre mille, tra atleti, staff e famiglie, che seguiranno invece i campionati italiani indoor di pattinaggio al Pattinodromo di Via maestri del lavoro. Credo sia un bel biglietto da visita per una città che sta dimostrando di amare tutte le discipline sportive e che sta lavorando per rendere il suo territorio sempre più a misura di grandi eventi sportivi, permettendo ai grandi campioni ma anche a tanti amatori di svolgere le proprie attività in modo sicuro e confortevole. La Coppa Italia si concluderà durante il Campionato italiano Anmb Open di Roma che a luglio proclamerà il detentore del titolo nazionale.