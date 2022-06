Anche Spoltore partecipa alla "Festa della Musica 2022" con Zuccarino Rehab live

Anche Spoltore, con la pro loco, ha aderito alla "Festa della Musica 22" Recovery Sound. Appuntamento martedì 21 giugno alle ore 21 in piazza D'Albenzio con l'evento che si terrà in contemporanea in tutta

Europa e rappresenta un’occasione per promuovere e diffondere il valore della musica e della pratica musicale. Ad esibirsi con il suo nuovo lavoro musicale Graziano Zuccarino, alias Zuccarino Rehab con la sua band.

Tutta la produzione di Graziano Zuccarino è attraversata da tematiche ambientali: da la Raffineria di Cazzirro e le Scorribande dei Precari a Ombrinammale, contenuta nell’Ep Progetto Baffone. La nuova suite, che affonda le radici nella storia più antica di Francavilla al Mare, lo sbarco dei saraceni, verrà presentata nell'incantevole cornice di Piazza D'Albenzio. La formazione è composta da Fabio Duronio alla chitarra, Luca Marinacci al basso e Marco Di Pietro alla batteria.

“Suite numero due – Catena” è un'esperienza musicale live di pop e di rock, di psichedelia e di rimandi storici dentro una visionaria canzone d'autore. I testi, riportano in luce gli avvenimenti accaduti a metà del 1500 sulle coste abruzzesi.