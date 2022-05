A Silvi paese dopo due anni di stop è tornato il suggestivo rito del "Ciancialone" [FOTO - VIDEO]

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, torna a Silvi paese il tradizionale ed affascinante rito de "Lu Ciancialone", che si è tenuto ieri 27 maggio con l'accensione della grossa fascina di canne realizzata dagli abitanti del paese. Il rito si è tenuto nella parte alta del paese e culmina proprio con il trasporto attraverso una particolarissima slitta a ruote del gigantesco fascio di rami fino alla piazza principale ed ha origini molto antiche: una leggenda del quindicesimo secolo, infatti, racconta che Silvi e tutta la costa abruzzese erano vittime di numerose incursioni da parte dei turchi, con alcune città che riuscirono eroicamente a resistere agli assalti ed altre, come Ortona e Francavilla, che invece dovettero cedere.

A Silvi la salvezza dai turchi venne attribuita ad un miracolo compiuto proprio da San Leone, un giovane che affrontò nel porticciolo di Cerrano con una fiaccola in mano: più correva e più la fiaccola emanava una luce intensa ed incandescente, tanto che gli invasori credettero che un intero esercito fosse lì ad aspettarli e per paura di perdere il bottino già conquistato, si ritirarono. Perciò una volta scongiurato il pericolo tutta la città festeggiò il coraggio del giovane Leone, proclamandolo eroe cittadino. Da allora il rito, che unisce sacro e profano, si tiene ogni anno in occasione della festa di San Leone nei giorni successivi all'ultima domenica di maggio. Una volta arrivato nella piazza, il fascio di canne viene sollevato con delle corde davanti alla chiesa, ed il giovane silvarolo più coraggioso che spesso porta il nome di Leone, sale con una scala fino alla cima per accenderlo. La festa in realtà per i residenti parte già diversi giorni prima, quando avviene la preparazione della fascina e vede la presenza di moltissimi turisti provenienti anche da fuori Abruzzo nella serata del rito propiziatorio, che i contadini spesso legano anche all'esito dei raccolti durante la stagione estiva.