Seconda giornata del Fla fra Dante e Tiromancino: il programma degli eventi di venerdì 19 novembre

Seconda giornata ricca di appuntamenti per il Fla 2021 iniziato oggi 18 novembre a Pescara. La rassegna culturale, artistica e musicale vedrà fra i protagonisti di venerdì 19 novembre Dante e Tiromancino, oltre a Pigi Battista, Roberto Napoletano, Paola Moretti, Eleonora Molisani, Šmitran Stevka, Massimo Pedroni e Partenza-Volpe. Al Teatro Matta appuntamento con "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio", tratto dal libro del Premio Campiello 2020, l'abruzzese Remo Rapino. Dopo il sold out dei due spettacoli precedenti si è deciso di programmare una terza replica che vedrà sul palco lo stesso Rapino come attore dalle 21.

Prosegue la programmazione della diciannovesima edizione del FLA - Festival di Libri e Altrecose di Pescara, con i suoi oltre 180 appuntamenti in programma fino a domenica. E la città torna ad animarsi con gli eventi in presenza, fra teatri e musei, fino ai circoli con il Fla Off. Senza dimenticare spettacoli per bambini, tavole rotonde, mostre e le presentazioni con gli oltre 80 autori abruzzesi selezionati per presentare al pubblico le loro opere nell’ambito della sezione Abruzzo L.O.C. (Letteratura di Origine Controllata), in rappresentanza di

Oltre ai vari eventi in contemporanea, si comincia alle 16 all’Auditorium Petruzzi con Roberto Napoletano e il suo Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco (La nave di Teseo, 2021. Roberto Napoletano, che ha raccolto l’unica intervista rilasciata a un giornale italiano da Draghi in otto anni di presidenza della Bce, ci restituisce la figura di un premier che vuole essere trattato alla pari, che ascolta tutti, ma che sa prendere le decisioni importanti al momento giusto.

Alle 16,30 al Museo Genti d’Abruzzo - Sala Favetta c’è Stevka Šmitran, poetessa, traduttrice, saggista, che insegna all’Università degli Studi di Teramo. Modera Massimo Pamio. Si prosegue alle 17,30 al Petruzzi con Massimo Pedroni e la Notte metropolitana (Edizioni della Meridiana, 2021). Scorci, paesaggi, l’inquietudine e la fame di vita. Un racconto che nasce dall’osservazione meditata del vivere odierno, una versione visionaria eppure vivida del quotidiano, in cui emerge l’umano e il senso dell’esistenza in tutte le sue contraddizioni.

Alle 18,30 al Circolo Aternino Sala Blu (primo piano) arriva Paola Moretti con Bravissima (Edizioni 66thand2nd, 2021). Un legame d’amore tanto forte quanto problematico, quello tra una madre e una figlia, dai primi anni di vita fino alla crescita. Modera: Maura Chiulli.

Alle 19 all’Auditorium Petruzzi appuntamento con Luca Sommi con Il cammin di nostra vita (Baldini+Castoldi). L’autore presenterà una rilettura della Divina Commedia per spiegare, in sintesi, cosa accade nella più grande opera «mai scritta da un cristiano». Modera: Cristiano Marcucci.

Alle 21 due appuntamenti particolarmente attesi: all’Auditorium Petruzzi incontro con Pigi Battista e il suo La casa di Roma (La nave di Teseo, 2021). Racconta l’avventura di una famiglia che attraversa la storia italiana, e con essa si confronta. Un romanzo emozionante sulla memoria e sull’oblio, sull’ossessione di essere come tutti e sul desiderio di essere se stessi.

Al Teatro Circus c’è invece Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Racconta la sua vita e le sue canzoni in una serata speciale tra parole e musica, classico format del Fla. In attesa del tour teatrale “Ho cambiato tante case”, che nel 2022 riporterà i Tiromancino a suonare live nelle principali città italiane, l’artista romano racconterà la sua vita, la sua carriera ormai trentennale e le sue canzoni in una serata speciale tra parole e musica, classico format del FLA. Ad intervistarlo i giornalisti Michele Monina e Paola De Simone. Ingresso: 5 euro più diritti di prevendita.

Per partecipare a tutti gli eventi è necessario il Green Pass, mentre la prenotazione è necessaria solo dove espressamente indicato. Il programma completo https://www.pescarafestival. it/programma-2021/