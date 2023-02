"Viva la Vite" taglia il traguardo della quinta edizione

Torna "Viva la Vite", la fiera di vini naturali che si svolgerà per la 5a edizione a Pescara, in Abruzzo, tra le prime regioni in Italia per produzione e consumo di vino. L'evento offre la possibilità di percorrere un viaggio tra le eccellenze del territorio italiano ed europeo e acquistare direttamente in fiera (al dettaglio) i prodotti degustati. Appuntamento domenica 26 e lunedì 27 febbraio. Il biglietto d'ingresso è comprensivo di calice, sacca porta calice e tutte le degustazioni.

Punto di riferimento per gli operatori del settore e gli appassionati, la fiera si dedica con particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende che operano con onestà e trasparenza, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, esprimendo, ognuna a suo modo, i diversi terroirs, al fine di accrescerne il prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola, la visita e la valorizzazione dei luoghi di produzione.

Vengono selezionate aziende che seguono direttamente tutte le fasi produttive, dalla coltivazione della vite all’imbottigliamento, e che utilizzano solo uve proprie o acquistate nello stesso territorio. Tra la selezione anche aziende che non utilizzano prodotti chimici di sintesi, erbicidi, funghicidi, sistemici ed organismi manipolati geneticamente, che fanno un utilizzo consapevole dell’anidride solforosa SO2 e che non utilizzano elementi esogeni che possano distogliere la rappresentatività di un terroir.

LISTA PRODUTTORI PARTECIPANTI

ABRUZZO

Alchimia - San Giovanni Teatino (CH)

Amorotti - Loreto Aprutino (PE)

Azienda Maurizi - Controguerra (TE)

Bice Coletti - Ofena (AQ)

Candeloro - Pescara (PE)

Cantina Wilma - Chieti (CH)

Castelsimoni - Preturo (AQ)

Cirelli - Atri (TE)

D'Alesio - Città Sant'Angelo (PE)

De Angelis Corvi - Controguerra (TE)

Edoardo Speranza- Rosciano (PE)

Famiglia Febo - Spoltore (PE)

Giuseppe Simigliani - Ripa Teatina (CH)

Rabottini - Chieti (CH)

Tenuta Trium - Notaresco (TE)

Vigneto 71 - San Giovanni Teatino (CH9

Zappacosta - Chieti (CH)

CAMPANIA

Fontana Falcone - Conca della Campania (CE)

EMILIA ROMAGNA

Az. Agr. Delle Selve - Rimini (RN)

Az. Agr. Pian di Stantino - Tredozio (FC)

Filarole - Pianello Val Tidone (PC)

Vigna Cunial - Traversetolo (PR)

Marinferno - Piacenza

FRIULI VENEZIA GIULIA

Teren - Sacile (PN)

LAZIO

Cantina Ferracci - Castel San Pietro Romano (RM)

I Chicchi - Ardea (RM)

LOMBARDIA

Cacciatore d’Uve – Gonzaga (MN)

Casa Caterina - Parmezzana Calzana (BS)

Tenuta Fornace - Rovescala (PV)

Spensierata Franciacorta - Monterotondo (BS)

MARCHE

Azienda Agricola Federico Mencaroni – Corinaldo (AN)

Tenuta Ca’ Sciampagne –Urbino (PU)

PIEMONTE

Borgogno Rivata - La Morra (CN)

PUGLIA

L'archetipo - Castellaneta (TA)

Tenuta De Maio - San Severo (FG)

Petracavallo - Mottola (TA)

SICILIA

Abbazia San Giorgio - Pantelleria (TP)

Terra Tinta - Alcamo (TP)

TOSCANA

Malerba vini - Terranouva Bracciolini (AR)

TRENTINO ALTO ADIGE

Azienda Agricola Foradori -Mezzolombardo (TN)

VENETO

Pezzalunga Vigneti - Brendola (VI)

Tasi - Tregnago (VR)

Spiriti artigiani - Conegliano (TV)

SLOVENIA

Slavcek - Dornberk