"Una domenica fuori porta" riparte dalle colline pescaresi: appuntamento a Chiusa Grande

Dopo la pausa invernale riparte “Una domenica fuori porta”, la rassegna enogastronomica itinerante che propone un calendario di dieci appuntamenti, da settembre a maggio, con l’obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati. Il primo appuntamento del 2023 è sulle colline pescaresi, prima a Nocciano e poi a Cugnoli, dove si visiterà l’azienda agricola Chiusa Grande di Franco D’Eusanio (foto), conosciuto come “vinosofo”, per poi dirigersi a pranzo nell’agriturismo Rosso di sera.

La giornata inizierà come al solito con la visita della campagna e della cantina, dove si degusteranno i vini che D’Eusanio produce “coniugando filosofia di vita e vinificazione biologica, sfera emozionale e sensoriale”: durante la degustazione nella sala multisensoriale, gusto, olfatto, vista, udito e tatto vengono stimolati contemporaneamente per procurare un indescrivibile piacere di armonia e di equilibrio psico-fisico.

La degustazione multisensoriale - punto di forza di Chiusa Grande - è un’esperienza totalizzante, creata per accogliere gli ospiti affinché si lascino trasportare dal piacere dei sensi attraverso la degustazione dei vini, con l’ausilio dei colori creati dall’impianto led in rgb presente nella sala e con l’ascolto di brani musicali tratti da “Vinosophia Collection”: un album composto e ideato appositamente da vari artisti, coordinati da Tony Pancella.

La domenica proseguirà poi a pranzo all’agriturismo di Domenica Trovarelli, a Cugnoli, con vista sulla Maiella e il Gran Sasso, dove la stagionalità dei prodotti per le preparazioni in cucina è l’unica strada seguita. I costi di ciascuna giornata della rassegna comprendono viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato. Gli eventi saranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 40 iscrizioni. Per informazioni, costi e prenotazioni: unadomenicafuoriporta@gmail. com, 0862-295927 o 345-5817185.