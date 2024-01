Corso di primo livello per aspiranti sommelier: il programma

Prezzo non disponibile

La delegazione di Pescara della Fisar organizza un corso di primo livello per aspiranti sommelier, composto da 13 lezioni, tra cui la visita didattica di un'azienda vitivinicola da effettuarsi una mattina durante il periodo di svolgimento del corso, più un test valutativo finale sulle funzioni del sommelier, viticoltura, enologia, legislazione, distillati e birre.

Il costo del corso comprende: il 1° volume didattico 'Il Sommelier' manuale pratico, valigetta sommelier con 4 bicchieri da degustazione, cavatappi professionale e vini in degustazione. Al termine del corso di primo livello, solo per coloro che non avranno effettuato oltre 4 assenze nelle lezioni previste verrà rilasciato, dopo aver effettuato il test di verifica, l’attestato di frequenza che darà la possibilità di accedere al corso di secondo livello.

Tema delle lezioni: funzioni del sommelier, fisiologia dei sensi, analisi sensoriale, viticoltura, enologia - Vinificazione 1, Enologia - Vinificazione 2, vini Spumanti, vini Speciali, Vini Passiti e particolari, distillati, legislazione vitivinicola, birra, visita azienda vitivinicola. Inizio del corso il 23 gennaio, ogni martedì sera dalle 20 alle 22.30, e si finirà con il test di verifica il 23 aprile.