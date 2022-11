A Catignano torna l'appuntamento con "Novello al Castello"

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Catignano

La Pro Loco di Catignano organizza la XV edizione della tanto attesa festa del vino "Novello al Castello". Appuntamento il 4 e 5 novembre.

Durante le due serate si esibiranno varie band regionali. Ci saranno i migliori mercatini di artigianato del centro Italia. Artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco e altro ancora...

Tante vecchie cantine dove si mangia bene e si beve meglio. La manifestazione si svolgerà in via del Castello, Piazza Marconi e via Roma.

Info: 388/4893329. L'evento è patrocinato da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Catignano.