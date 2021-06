Doppio aperitivo cenato con pietanze barbecue al ristorante Bison di Spoltore

Il 20 e 27 giugno si festeggia l'apertura dei corsi Barbecue organizzati da Abruzzo BBQ con un doppio aperitivo cenato. Il menù prevede una porzione personale di pietanze barbecue tra cui Chicken Wings affumicate alla quercia, cubetti di Pork Belly, Mini pulled pork bun, bruschette di verdure grigliate e altre golosità rigorosamente cotte al barbecue e accompagnate da un calice di Montepulciano o una 0,3 di birra. In alternativa è possibile ordinare alla carta con le dovute tempistiche di preparazione delle pietanze.

Abruzzo BBQ è la community “Made in Abruzzo” dedicata agli amanti della griglia, nata durante il lockdown dall'idea di un team di 4 professionisti della comunicazione digital con l'intento di fornire un punto di ritrovo per gli appassionati della cottura alla griglia e valorizzare le aziende abruzzesi specializzate nel mondo barbecue.

“Durante il lockdown di marzo 2020, come tutti i settori merceologici, anche la materia prima da cuocere nel barbecue è andata in crisi, le attività commerciali si sono dovute reinventare puntando sull'online, ma le informazioni erano comunque frammentate e non c'era un punto univoco di informazione per il consumatore”, spiega Sergio Accorona, community manager di Abruzzo BBQ, portale che offre ricette semplici e curiosità, luoghi dove arrostire all'aria aperta in Abruzzo, novità, personaggi, negozi specializzati in carne o strumentazione, recensioni di prodotti e adesso, complice la bella stagione e le riaperture, anche eventi e corsi Barbecue.

Parlando dei corsi, in partenza dal 4 luglio, la proposta formativa di Abruzzo BBQ promette divertimento e formazione reale. Le lezioni sono limitate ad un numero di persone congruo al corpo docente e ad ogni partecipante sarà assegnato un barbecue dedicato con cui praticare allestimenti, cotture e accensioni, rispettando così anche le regole per il distanziamento. Caratteristica altamente innovativa per un corso amatoriale.

La squadra di professionisti coinvolta è 100% abruzzese, a partire dallo chef Fabio Verdecchia, titolare del ristorante Bison di Spoltore, dove tra l'altro si tengono i corsi, La parte dedicata alla macelleria e la fornitura alimentare è invece deputata al team di professionisti di Punto Qui, l'ecommerce che fa capo a Geldi. I corsi si svolgeranno prevalentemente di domenica mattina e comprendono sempre anche il pranzo, al Bison ristorante Barbecue.

Per maggiori informazioni sui corsi e per prenotarsi, si invita a visitare il sito Internet www.abruzzobbq.it, consultare i profili social o scrivere un messaggio WhatsApp al 371/4861778.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...