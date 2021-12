American Bbq, al Loft 128 una serata all'insegna del barbecue autentico

Abruzzo Bbq, community abruzzese dedicata agli amanti del barbecue, ha organizzato una serata per stare insieme e mangiare qualcosa di buono. Appuntamento al Loft 128 di Spoltore giovedì 9 dicembre. ?I pitmasters della crew di Abruzzo Bbq, capitanati da Gabbosfire, vi guideranno in un viaggio all’insegna della griglia e dell’affumicatura 'Made in Usa' in una serie di 3 serate speciali.



Questa prima serata sarà dedicata ad alcune preparazioni tipiche del Maiale, con un menù tutto incluso che prevede: pulled pork bun - panino con maiale sfilacciato, salsa barbecue e insalata coleslaw; salsicce affumicate al legno di ciliegio e reidratate alla birra; cipolla caramellata agrodolce; patate fritte sfogliate artigianali Loft Special; una bevanda a scelta tra birra Cristal 0,5 o soft drink.



Cena esclusiva solo su prenotazione (telefono o WhatsApp?). Loft 128: 393/9779688. ?Abruzzo Bbq: 371/4861778.