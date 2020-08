"Pescara ha memoria", torna l'evento per ricordare il bombardamento del 31 agosto 1943 su Pescara

Lunedì 31 agosto si terrà l'evento "Pescara ha memoria" organizzato dall'Anpi Pescara in collaborazione con Fiab Pescarabici, e patrocinato dalla Provincia di Pescara. L'iniziativa punta a ricordare il 31 agosto 1943 quando Pescara fu bombardata dagli Alleati, un momento drammatico per la città che provocò danni incalcolabili e migliaia di vittime.

Si ripercorreranno con la memoria i momenti che scandirono il martirio della Città, iniziando alle ore 20:00 davanti Madonnina ai piedi del ponte del mare per arrivare alla lapide che ricorda i bombardamenti del 1943 ed i caduti e poi in piazza sacro cuore dove

Mario Massari reciterà alcuni testi di testimonianze vissute. Non si terrà la consueta pedalata della memoria a causa delle restrizioni per il Coronavirus.

Per le due associazioni, è fondamentale aprire e mantenere un dialogo con le amministrazioni locali, al fine di superare barriere idelogiche e politiche per ricordare momenti ed eventi che hanno segnato la storia della città:

