Anche Sgarbi alla presentazione della mostra su Mancini e Gemito

Anche il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi è intervenuto stamane in Comune alla presentazione della mostra 'Antonio Mancini e Vincenzo Gemito'abato 14 ottobre, inaugurata proprio oggi al Museo dell’Ottocento. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri: "Con questa eccezionale mostra Pescara entra a pieno titolo tra le Capitali dell’arte d’Europa. Invito tutti a visitarla". Dello stesso avviso anche il presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli.

L'esposizione, a cura di Manuel Carrera, Fernando Mazzocca, Carlo Sisi e Isabella Valente, vanta il patrocinio del consiglio regionale, del Comune di Pescara e del consiglio nazionale delle ricerche, e ha ricevuto altresì la collaborazione dell’associazione Mets - percorsi d’Arte per il reperimento di numerose opere. Si propone, per la prima volta, un confronto tra il pittore Antonio Mancini (Roma 1852-1930) e lo scultore Vincenzo Gemito (Napoli 1852-1929), fra i più originali e interessanti protagonisti del panorama artistico in Italia e in Europa tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

Le opere in mostra abbracciano un ampio periodo: dagli anni della formazione napoletana, quando Antonio Mancini e Vincenzo Gemito muovono insieme i primi passi nell’ambiente artistico della Napoli della metà degli anni '60, dominato dalle figure di Domenico Morelli, Filippo Palizzi, Stanislao Lista, per arrivare alle opere del periodo parigino, che riflettono un confronto dialettico con l’arte francese contemporanea, fino agli anni della maturità, con le produzioni dell’ultimo ventennio dell’Ottocento e i primi decenni del '900, come la serie di Autoritratti. L’esposizione è arricchita dalle diciassette opere di Antonio Mancini appartenenti alla collezione permanente del Museo dell’Ottocento Fondazione Di Persio-Pallotta.