All'Aurum presentata la mostra del Csv "Da solo non basto" dedicata ai giovani e alla solidarietà

Presentata l'8 marzo all'Aurum la mostra "Da solo non basto", che il Centro di servizio per il volontariato Abruzzo Ets nell’ambito delle attività di promozione del volontariato, allestisce, da febbraio ad aprile nelle quattro province. A Pescara sarà visibile fino al 18 marzo.

Il sottotitolo" In viaggio con i ragazzi di Kayròs, Portofranco e Piazza dei Mestieri" punta i riflettori sull’opera, eccezionale, che da anni svolgono le tre associazioni nate dal desiderio di ascoltare il grido, le ferite dei ragazzi, il loro bisogno di essere accolti, guardati, chiamati per nome, abbracciati, stimati.

Alla presentazione hanno partecipato Casto Di Bonaventura, presidente del Csv Abruzzo Ets; Mauro Battuello, responsabile delle relazioni esterne e progetti speciali di Piazza dei Mestieri; il sindaco di Pescara, Carlo Masci; l’assessore alla vultura, Maria Rita Carota; il presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli; la direttrice della comunità per adolescenti del Ceis, Centro di solidarietà di Pescara, Carmen Cini; la direttrice della ludoteca Thomas Dezi, che fa parte della associazione Piccolo Principe Aps di Pescara, Diana Pierfelice.

La mostra propone una immersione nell’universo giovanile, facendosi eco di domande, attese, ferite, desideri che lo animano, e documentando alcuni tentativi di ascoltare e rispondere alle tensioni che lo abitano. L’esposizione invita tutti a guardare la realtà di chi vive un disagio e come da questo si possa rinascere quando ci si sente voluti e amati; testimonia una concreta via dello sguardo che può ricucire la ferita tra le generazioni nel segno di una nuova speranza per il futuro degli esseri umani.

Il sindaco Masci ha dichiarato:

"Una mostra che parla di giovani e ai giovani. Poi mette in evidenza l’importanza dell’associazionismo e della condivisione delle difficoltà, che tutti noi incontriamo. Ma se si trova chi ci dà una mano, certamente questo aiuto permette di uscire da situazioni di crisi. I giovani hanno bisogno di essere aiutati, le associazioni lo fanno e qui ci sono degli esempi bellissimi con esperienze di vita reali"