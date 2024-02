All'Aurum la mostra fotografica "La storia siamo noi"

Orario non disponibile

Quando Dal 03/02/2024 al 11/02/2024 da domani Orario non disponibile

L'Aurum di Pescara ospiterà, sabato 3 febbraio dalle ore 17, l'inaugurazione della mostra fotografica "La storia siamo noi", realizzata dagli allievi del corso "Photo project" di Pino Giannini. Un evento culturale straordinario, con una sequenza di scatti che vanno oltre il semplice ritratto, immergendosi nelle profondità dell'animo umano. Sarà possibile ammirare 10 storie emozionanti raccontate per immagini; 10 anime che si mettono in gioco e scoprono una parte intima del loro cuore, trasportando i visitatori in un viaggio immersivo attraverso foto che raccontano più di mille parole.

Dieci artisti talentuosi hanno reso con maestria non solo l'aspetto esteriore dei loro soggetti, ma anche la parte più intima e autentica del loro essere, il tutto catturato dagli obiettivi delle macchine fotografiche. L'esposizione si potrà visitare dal 3 all'11 febbraio negli orari consueti di apertura dell'Aurum. L'ingresso al pubblico è rigorosamente libero.