"Prova generale senza titolo", a Città Sant'Angelo la mostra di Gino Sabatini Odoardi

Sabato 19 febbraio alle ore 18, nel Museo Laboratorio Ex Manifattura Tabacchi di Città Sant'Angelo, verrà inaugurata "Prova generale senza titolo", mostra di Gino Sabatini Odoardi a cura di Enzo De Leonibus. Per informazioni: info@museolaboratorio.org, 085/960555 - 333/1049439. In esposizione, in esclusiva, un lavoro inedito dell'artista, il cui progetto è stato presentato nel 2017 al Drawing Lab del Centre d’Art dédié au dessin contemporain di Parigi.

Con l’entrata in vigore del decreto legge n.139 dell’8.10.2021, nel Museolaboratorio è tornata la capienza del 100% e non è più necessaria la prenotazione per visitare le mostre. È comunque sempre necessario l’utilizzo della mascherina e la misurazione della temperatura all’ingresso. L’accesso al museo è consentito solo con la presentazione del Green Pass "rafforzato" (vaccinazione o guarigione) in formato analogico oppure digitale, e di un documento di riconoscimento. Il Green Pass non è richiesto ai bambini al di sotto dei 12 anni e a coloro esentati dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica.

Oggi Sabatini Odoardi trova nel Museo Laboratorio lo spazio reale dove far dialogare la complessa installazione di cui si compone, che anticipa, in questa “prova generale”, ulteriori sistemiche modulazioni. Si tratta di reticolati di linee in acciaio, delineati da carrucole che sospendono a mezz’aria quattordici secchi in metallo. Sul bordo dei singoli recipienti, si modellano altrettanti drappi in polistirene bianchi termoformati. L’intera installazione si libra come in un gioco tra forma e segno, tratteggiando una piccola foresta monocroma dove il dispiegamento è ratificato tra cielo e terra.

“Termoformatura in polistirene” è la definizione tecnica del procedimento sfruttato dall’artista per realizzare gran parte dei suoi lavori. L’appropriazione di tale processo materico lo rende artista unico nel panorama italiano e internazionale. Dal 2013 Gino Sabatini Odoardi è rappresentato dalla galleria Gowen Contemporary di Ginevra e dal 2017 è docente di Plastica Ornamentale, Tecniche Plastiche Contemporanee e Disegno per la Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Frosinone.