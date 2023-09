Paolo Dell’Elce espone alla Fondazione La Rocca con "Nocti"

Fondazione La Rocca presenta la nuova mostra di fotografia di Paolo Dell’Elce, Nocti, curata da Maria Letizia Paiato, che sarà inaugurata venerdì 15 settembre alle ore 18.30 nella sede di via Paolucci, 71 e sarà visitabile fino al 14 ottobre a ingresso libero.

Fotografo e teorico dei linguaggi visivi, dal 1985 Dell'Elce tiene mostre in Italia e all’estero. Sue opere e pubblicazioni figurano in istituzioni pubbliche e private tra cui: Bibliotheque Nationale de France, Cabinet des Estampes, Moma Library di New York, Musèe de l’Elysèe di Losanna, Musèe de la Photographie di Charleroi, State Center of Photography “Rosphoto” di San Pietroburgo, Museo Ken Damy di Fotografia Contemporanea di Brescia, Accademia Carrara di Bergamo (Donazione Colombo).

Nel 1993 e nel 1995 è stato tra i vincitori della fase nazionale del premio Kodak European Panorama of Young Photographers. Dal 1997 al 2007 è stato direttore artistico del museo abruzzese della fotografia “Giuseppe Moder” di Città Sant’Angelo. Nel 2002 è chiamato all’università di La Plata, Argentina a tenere un ciclo di lezioni e la mostra personale “Il sentimento del paesaggio” al Museo Dardo Rocha. Nel 2007-2008 ha tenuto cicli di lezioni alla Rosphoto Photoschool di San Pietroburgo. Dal 2007 al 2011 ha tenuto mostre personali e collettive nelle principali città della Russia. Dal 2014 collabora con la Fondazione Aria nel team di progetto della rassegna internazionale 'Stills of Peace' come curatore della sezione fotografia.