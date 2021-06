A Loreto apre l’International Football Museum con oltre 300 cimeli della Nazionale

Indirizzo non disponibile

A Loreto Aprutino domenica 6 giugno, in occasione dell’inizio degli Europei di calcio, apre l’International Football Museum con oltre 300 cimeli della Nazionale. L’esposizione avrà un itinerario “al contrario”, partendo dall’Europeo 2021 e tornando indietro nel tempo. Si svilupperà su tre livelli, piano terra, primo e secondo piano, ognuno dedicato ad un periodo: da quello attuale fino al 1996; dal 1992 al 1960; dal 1960 al 1927, attraversando la Grande guerra e la storia della Coppa Internazionale.

Ad organizzare è il Comitato per il Centro Storico, in collaborazione con la Consulta giovanile e con la supervisione del Cni Fair Play Club. Si approfitterà degli Europei di calcio per mostrare cimeli (palloni, scarpini, giornali, maglie e altro) delle partite dell’Italia agli Europei, dal ’60 ad oggi, e nella Coppa Internazionale (cinque edizioni, dal 1927, la prima vinta dagli Azzurri). Accanto alle maglie degli esordi dei grandi campioni, Del Piero, Zola, Totti, Baggio, Di Francesco, ci sarà un vino locale che nello stesso anno ha ricevuto un riconoscimento. Visite su prenotazione: 328/5814848 o renato.matteo1@libero.it.