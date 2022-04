Inaugurata all'Aurum "Sensazioni colorate", personale di Flaviana Chiarotto

È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, 5 aprile, all'interno della sala Alambicchi dell’Aurum, la suggestiva personale di pittura di Flaviana Chiarotto intitolata "Sensazioni Colorate". Al vernissage della mostra, che era moderato dalla giornalista Francesca Di Giuseppe, hanno partecipato il direttore della struttura culturale di Largo Gardone Riviera, Licio Di Biase, e la stessa artista piemontese, che con l'occasione ha voluto ringraziare sia l’Aurum sia il Comune di Pescara per l’ospitalità ricevuta, augurandosi “di conoscere il pubblico pescarese, nonché le emozioni e le sensazioni che le opere suscitano in queste persone”.

La mostra, assolutamente da non perdere, potrà essere visitata tutti i giorni fino al prossimo 16 aprile durante i seguenti orari: 9-13 e 15-19,30. Ad ingresso libero, ma previa presentazione del green pass, saranno pertanto ammirabili ventidue quadri della Chiarotto in cui la talentuosa pittrice mette in risalto la ricerca della duplice dimensione onirica che persuade il colore, ricerca che seduce lo sguardo e cattura l'attenzione anche di chi di arte non è esperto. Provare per credere.

Attraverso questa particolare sensibilità cromatica assistiamo così ad una decisa frammentazione, spazio-temporale, che porta alla condivisione del frammento verso una rinnovata possibilità di capire la fragilità dell'anima come componente essenziale dell'essere. Per Flaviana Chiarotto non si tratta della prima volta nella nostra regione: è già stata, infatti, protagonista di altri appuntamenti e torna adesso a esporre in Abruzzo dopo che, proprio quest'anno, ha partecipato alla settima edizione del "Mumart", tenutasi nella Sala Fondazione Michetti di Francavilla al Mare.