I "colori dell'anima" di Mimmo Francone in mostra al Museo delle Genti d'Abruzzo

Il colore come stile di vita, come scelta artistica che proietta all'esterno un lungo lavoro di introspezione. Sabato 9 ottobre sarà inaugurata la mostra dell'artista pescarese Mimmo Francone, "I colori dell'anima viaggio per scoprire se stessi". 16 opere, di varie dimensioni, in cui il colore è, appunto, dominante, in tutta la sua brillantezza. La mostra, ospitata nelle sale del Museo del gusto e nella Galleria fotografica, sarà visitabile fino al 17 ottobre. L'ingresso è gratuito ma, nel rispetto delle norme anti contagio, per accedere al museo sarà necessario essere muniti di green pass e indossare la mascherina.

"Sono figlio della terra del Salento - racconta Francone di se stesso - e questo lo trasmetto sulla tela attraverso i colori, i colori forti primari. Il rosso, la passione la terra rossa dei campi coltivati, il rosso dei papaveri a maggio lungo le distese di grano delle pianure salentine. Il giallo, il caldo torrido intenso dell’estate, il colore del grano maturo, la pietra gialla salentina che ha reso possibili le architetture del barocco salentino. Il blu oltre mare, di un mare profondo ed intenso e il blu delle notti stellate estive dove si esce fuori casa per prendere un po' di frescura serale. Il viola, il magenta dei campi fioriti a primavera, questo mi porto dentro come bagaglio, tutto questo è nel mio dna da pittore".

