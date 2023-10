Estemporanea di pittura nella sede dell'Intercral Abruzzo

È raggiante Ernesto D’Onofrio, presidente dell’Intercral Abruzzo: "Ancora qualche giorno di gran caldo in Abruzzo, e noi ne approfittiamo per una bella attività all’aperto: l’estemporanea di pittura e i laboratori d’arte di sabato 14 ottobre, di fronte alla sede Intercral a Pescara”.



“Aspettiamo i bambini e i ragazzi, dalle ore 15:30 - aggiunge il presidente - Non c’è bisogno di portare niente: il materiale è fornito gratuitamente dall’Intercral Abruzzo. Da non dimenticare di preparare foto, pitture e sculture da esporre alla mostra d’arte Rocchi dal 20 al 26 ottobre al circolo Aternino. Ricordo che c’è anche un concorso, e ovviamente ci sono dei premi”.



Un’anticipazione, infine, da parte del presidente D’Onofrio: "Anche quest’anno - sottolinea - l’Intercral Abruzzo organizzerà la XXIX edizione della mostra d’arte “Rocchi” nel circolo Aternino a Pescara, dal 20 al 26 ottobre".