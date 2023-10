Al Clap Museum il finissage della mostra "Scòzzari ride ancora"

Si concluderà domenica 29 ottobre, al Clap Museum di Pescara, la mostra temporanea “Scòzzari ride ancora”, un’antologica dedicata a Filippo Scòzzari, promossa e realizzata da Fondazione Pescarabruzzo e Clap Museum in collaborazione con Coconino Press, curata dal critico Oscar Glioti e dal fumettista pescarese Simone Angelini. Al finissage, dalle ore 18.30, sarà presente lo stesso Scòzzari che prima incontrerà il pubblico e poi darà vita ad una performance di disegno dal vivo con successivo firmacopie.

Assieme all’artista saranno presenti i curatori della mostra e il Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, istituzione proprietaria del museo, Nicola Mattoscio. La mostra è un vero e proprio viaggio attraverso le opere a fumetti del più dirompente tra gli autori di quella formidabile stagione del Fumetto italiano nata nella scena controculturale del ’77 bolognese.

Scrittore, saggista, illustratore, ma sempre sperimentatore e innovatore, “Scòzzari ride ancora” si dipana attraverso 150 opere originali, tra racconti a fumetti e esperienze editoriali. Dal periodo della Traumfabrik fino ai volumi 'Lassù no' e 'Il Mar delle Blatte', passando per le riviste 'Cannibale' e 'Frigidaire', l’autore rivela tutta la sua vena umoristica e dissacrante, multiforme e lisergica, ancora oggi desiderosa di generare innovazione e mettere in discussione il suo presente. L’accesso al finissage nella sala incontri è gratuito mentre il museo è visitabile con la modalità consueta: biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro.