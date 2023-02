"L'armonia dei contrasti", personale di Francesca Raia all'Aurum

La pittrice Francesca Raia (foto) presenta la sua nuova personale, dopo quella del 2019, in programma all'Aurum di Pescara: "Dopo 4 anni - dice l'artista - l'evoluzione è evidente, adesso presento i miei quadri in una chiave diversa. La mostra si chiama "L'armonia dei contrasti" per l'amore che ho sull'utilizzo dei colori e sulle sagome primitive e surreali: cercherò l'equilibrio tra il bianco e il nero, tra due o più emozioni contrastanti, tutto per riconnettere al concetto di Uno. Dall'Uno nascono tutte le cose e da esso derivano tutte le opposizioni della Realtà. Queste ultime non esistono l'una senza l'altra e, talvolta, l'una prevale sull'altra. Un continuo divenire di eventi che determina l'Essere".

L'esposizione, a cura di Rosetta Clissa, sarà visitabile a ingresso libero dal 20 febbraio al 3 marzo. Vernissage sabato 25 febbraio alle ore 18.