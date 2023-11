All'Archivio di Stato la mostra "Carte e melodie. Un viaggio tra le sponde sud e nord nei teatri pescaresi"             

L’Archivio di Stato, nell’ambito degli eventi organizzati all’interno del Piano di Valorizzazione 2023, presenta una mostra dedicata ai luoghi di ascolto delle melodie musicali, eseguite da bande, orchestre o cantanti. Il titolo dell'esposizione è "Carte e melodie. Un viaggio tra le sponde sud e nord nei teatri pescaresi". I documenti selezionati ripercorrono le vicende della formazione della banda cittadina e della costruzione dei teatri che hanno ospitato concerti lirici, sinfonici e manifestazioni canore, attraverso la musica che si ascoltava nelle piazze e nelle strade durante la stagione balneare e in occasione di feste patronali e altri eventi.

Saranno esposti progetti, programmi e locandine, giornali, delibere e corrispondenza tramite i quali sarà possibile per i visitatori entrare in contatto con la vita culturale e mondana della Pescara tra le fine dell’Ottocento e gli anni ’60 del Novecento: dalla costruzione dei teatri della città, Michetti e D’Annunzio a sud, Massimo e Pomponi a nord, alle feste in onore di San Cetteo; dal concerto tenutosi nel 1931 in occasione della Coppa Acerbo, con la presenza di Beniamino Gigli e Adelaide Saraceno, al Cantagiro del 1963 che faceva tappa a Pescara.

La mostra di documenti è accompagnata da una esposizione di opere del maestro Enea Cetrullo, dedicata al “Lungofiume Pescara, molo nord e molo sud”, con maioliche e grafiti che ritraggono scorci della città e del suo porto. L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 12 dicembre alle ore 18, con un momento musicale curato dai maestri fisarmonicisti Davide Di Filippo e Paolo Esposito del Dies Duo.

La mostra sarà visitabile nei giorni e orari di apertura dell’ufficio. Per info: 085.4549724, as-pe@cultura.gov.it.