La fiera "Pescara Sposi" torna lanciando un messaggio di inclusione. L'appuntamento per quest'anno è dall’8 al 10 ottobre nel porto turistico Marina di Pescara. L’evento, curato dalla Fiere e Dintorni, è promosso dalla Cna di Pescara e dalla Camera di Commercio Chieti Pescara in collaborazione con l’associazione Vae Victis.

Le coppie avranno la possibilità di incontrare in maniera esclusiva le principali aziende nazionali operanti nel settore e pianificare così ogni dettaglio del proprio matrimonio: dall’abbigliamento ai fiori, passando per la musica, la fotografia, le torte nuziali, le location, le fedi, il viaggio di nozze e tutti i dettagli utili a rendere indimenticabile il giorno più bello della loro vita. Non mancheranno dimostrazioni pratiche, sempre su prenotazione, in tema di make up e hair style grazie ai partner dell’evento Wella Professional e GidiGi Parrucchieri, così come sono in programma presentazioni di linee di abiti da cerimonia organizzate in collaborazione con la Cna Federmoda e con gli studenti dell’Its Moda di Pescara.

L’accesso all’area espositiva sarà riservato solo ai futuri sposi e ai loro accompagnatori, muniti di green pass e con prenotazione gratuita ma obbligatoria da effettuare sul sito dell’evento.

