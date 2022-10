Torna "Pescara Sposi", dove l’amore diventa multicolor

Il matrimonio diventa una festa multicolore. È questa la linea scelta per la tredicesima edizione della fiera Pescara Sposi, l’appuntamento dedicato al settore wedding in programma il 15 e il 16 ottobre al porto turistico. Sotto lo slogan “Love is better in multicolor”, torna l’evento più atteso dalle coppie prossime al sì e dai professionisti dell’intero Centro Sud Italia. L’appuntamento, promosso dalla Cna di Pescara e dall’associazione Vae Victis, è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara.

In questa edizione 2022 Pescara Sposi torna con una campagna dai toni pop tutta dedicata a un wedding inclusivo, multicolore e che assecondi le volontà degli sposi, siano esse orientate alla tradizione o ai riti più originali. Dopo il successo della scorsa edizione, quando venne lanciato il messaggio “Love is for all”, ancora una volta i promotori della fiera hanno scelto di schierarsi apertamente a sostegno di tutti gli innamorati, lanciando un messaggio forte di tolleranza, inclusione sociale e rispetto.

Grande attenzione sarà riservata in questa edizione alle wedding destination, con un focus particolare sui borghi, che si vestono a nozze grazie a specifici progetti logistici dedicati a tale scopo. In questo contesto sarà presentato anche il progetto “Matrimonio nel borgo”, che coinvolge il Comune di Città Sant’Angelo, orientato a utilizzare il giorno del sì come strumento di marketing territoriale ma anche di riscoperta delle tradizioni culturali e delle radici di una comunità. Saranno due i focus in tal senso organizzati in collaborazione con l’associazione culturale Wedding Bureau: il primo in programma sabato alle 10.30, dal titolo “Il borgo custode di riti, sapori e tradizioni”; il secondo, in calendario domenica alle 10.30, sugli “Altri riti per il matrimonio: civili o simbolici”.

Ma la grande novità di questa edizione 2022 è “The wedding party. Love, Music & Fashion!”, un'area interamente dedicata al primo evento party dove i futuri sposi saranno ospiti e potranno divertirsi e raccogliere suggerimenti utili per le nozze in un mix unico tra fashion e dance. L’appuntamento, in programma sia sabato che domenica, dalle 17.30 alle 20, prevede cocktail bar, dj set, v?ideo mapping, l?ive music e f?ashion show. È possibile prenotarsi accedendo al link https://bit.ly/3rK4ZYX.

Anche quest’anno, come accade ormai da tempo, l’evento sarà riservato alle coppie di futuri sposi, indipendentemente dall’orientamento sessuale, dal credo religioso, dall’età e dal tipo di rito scelto. Inoltre tutte le coppie che accederanno, con registrazione online o ad ingresso evento, riceveranno un regalo sponsorizzato dall'azienda Acqua&Sapone. Gli sposi potranno registrarsi sia sul sito (dove scaricheranno il personal pass) sia direttamente all’ingresso dell’evento. Il programma della manifestazione è disponibile QUI.