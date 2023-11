All'Aurum la terza edizione di "Orchidee in Festa"

Sabato 2 e domenica 3 dicembre Pescara si tingerà dei colori delle orchidee. È prevista infatti la terza edizione di "Orchidee in Festa", manifestazione organizzata dall'associazione Orchidofili Centro Italia in collaborazione con il parco nazionale della Maiella. Saranno due giornate ricche di iniziative che interesseranno adulti e piccini.

Sono previsti una esposizione di orchidee rare tropicali, una mostra fotografica per le orchidee spontanee, una postazione fissa per le attività didattiche di tipo creativo con i bambini, numerosi workshop e conferenze. Parteciperanno attivamente alle due giornate e al programma di conferenze l'associazione Aoci, il parco nazionale della Maiella, l'orto botanico di Roma dell'università degli studi La Sapienza di Roma e la Bio Cantina di Orsogna.

"Allestiremo un'area con uno scenario tropicale nel quale saranno esposte orchidee in fiore, felci e tillandsie", afferma il presidente di Aoci Mariangela Bellisario, "avremo una sala interamente dedicata alla mostra fotografica che rappresenterà le orchidee spontanee che in questo periodo sono dormienti, e una sala che vedrà la presenza di venditori di orchidee, tillandsie, succulente, Araceae e Hoya. Anche quest'anno ci sarà, a disposizione dei musicisti e appassionati, uno splendido pianoforte, che si potrà suonare per intrattenere il pubblico presente. Vi saranno inoltre aziende agricole che esporranno prodotti tipici bio, come lo zafferano, il miele, i liquori e piccoli artigiani pronti a realizzare gioielli personalizzati. In Italia e in Abruzzo si contano numerose specie di orchidee spontanee e sono sempre di più gli appassionati di queste bellissime piante dal fascino esotico".

Pescara aspetta un gran numero di visite per questo evento unico nel suo genere in regione. L'evento è gratuito. Sabato 2 dicembre alle ore 11 verrà inaugurata la manifestazione con la presenza delle massime cariche istituzionali.