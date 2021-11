A PescaraFiere la 55esima Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore

Dopo la pausa forzata per l’emergenza Covid, torna la Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore, giunta alla sua 55esima edizione. Appuntamento a PescaraFiere il 27 e 28 novembre. Saranno presenti numerose ditte espositrici insieme agli stand del Dxcc Desk, delle Sezioni Associazione Radioamatori Italiani e dell’Amsat Italia. Non mancheranno alcuni istituti scolastici.

La Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore è un punto d'incontro storico tra radioamatori, Cb, makers, appassionati di elettronica, computer, telecomunicazioni, nuove tecnologie, autocostruttori e curiosi. Sabato 27 novembre, nel pomeriggio, è in programma una sessione d'esame per licenza Usa. Per informazioni e prenotazioni bisogna inviare un'email a starcomputer@tiscali.it.