"Caccia all’Affare", 9ª edizione per il mercatino del vintage e non solo

Dopo la pausa estiva torna a Pescara la quarta edizione di 'Caccia all’affare', il mercatino del vintage dove perdersi nel mondo del collezionismo. Abbigliamento d'epoca, musica, accessori, arredo, quadri, libri, elettronica da collezione e tanto tanto altro per tutti i gusti.? Il luogo ideale per immergersi nell’atmosfera di un vero mercatino vintage, scovare rarità e fare ottimi affari. Ospitato nel centro fieristico di Pescara, il mercatino torna per la quarta volta il 7 e 8 ottobre, in quella che sarà la prima edizione della stagione dopo la pausa estiva.

Dilaga sempre di più la moda del second hand, abbigliamento vintage che profuma di sostenibilità. Infatti sempre più persone scelgono di acquistare capi in maniera più consapevole, riciclando vestiti e accessori che hanno già avuto una vita e in questo modo permetterci capi firmati ad un prezzo più abbordabile. Per molti la moda di seconda mano è diventata una componente fondamentale del guardaroba: un capo vintage veste di una storia cui si possono aggiungere ricordi personali.

Invece di essere solo un'aggiunta stravagante a un capo fresco di acquisto, il vintage ha lentamente preso il sopravvento, diventando la base di ogni outfit. Questa moda parte proprio dalle case di moda che recuperano stili del passato che sono stati icone di stile e ne hanno fatto oggi una bandiera della sostenibilità. 'Caccia all'Affare' è anche questo, l'occasione di trovare abbigliamento e accessori vintage da aggiungere al proprio guardaroba. Bar e parcheggio gratuito.