Al Nettuno Beach Club "Soundset dinner disco club", ultimo appuntamento del 2021

menù pizza (antipasti, pizza in pala, bevande - 1 bottiglia di vino ogni 3 persone) a 22 euro; menù pesce (antipasti, primo, secondo, bevande - 1 bottiglia di vino ogni 3 persone) a 32 euro

Venerdì 17 dicembre si torna a ballare a Nettuno. Serata al via con la cena dove si potrà scegliere tra due tipi di menù. A seguire due aree: nella Club Area con dj Enzo Di Pietro e sax live con Matthew Fox, nella Garden Area con i djs Matteo Romanelli e Patrizio Pescatore.

L'ingresso sarà possibile tramite Green Pass per il ballo dopo le ore 23.30 e verrà contingentato in base alla capienza. Per informazioni e prenotazioni: 393/9675185.