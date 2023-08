L'estate 2023 di Cultour Moscufo si chiude con il dj Luca Di Carlo

Con l'appuntamento del 18 agosto l'estate della Cultour Moscufo, associazione impegnata nella valorizzazione del borgo di Moscufo, si chiude con gli eventi proposti nella rassegna “I colori del borgo”: “L'ultima canzone dell'estate” e il dj Luca Di Carlo animeranno la piazza di Moscufo, che si trasformerà in una grande discoteca all'aperto. L'appuntamento è gratuito e non mancheranno punti di ristoro.

"Aspettiamo l'ultimo evento per tirare le somme, ma ad oggi posso dire che io e l'associazione da me presieduta siamo soddisfatti - spiega il presidente Mimmo Ferri - Abbiamo visto il borgo vivo, tante sono state le persone che hanno preferito Moscufo in occasione delle diverse serate che abbiamo proposto e questo ci riempie di orgoglio, visto che l'estate 2023 risulta essere ricca di eventi".

Poi Ferri aggiunge: "Abbiamo cercato di variare l'offerta: dalla musica, al teatro, all'intrattenimento per famiglie, ed ora, nel ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto le attività dell'associazione, anticipo che stiamo lavorando al prossimo programma. Noi amiamo vedere le persone felici, spensierate e perchè no? Anche interessate ed attratte da temi di varia natura che cerchiamo di proporre in occasione di appuntamenti culturali più impegnativi".

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Moscufo e della presidenza del consiglio della Regione Abruzzo.