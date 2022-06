Inizia luglio e la movida sulla riviera entra ancora più nel vivo

Weekend di passaggio a luglio che intensifica la movida pescarese, sempre più ricca di appuntamenti sulla riviera. Tonga-Jambo, dopo il pienone con Jerry Calà, una garanzia ormai acclarata, propone venerdì e sabato cena con musica, dj e animazione, mentre domenica c'è l'appuntamento, ormai diventato centrale per la riviera pescarese, con MamaSunday, l’aperitivo cenato ideato da Daniele De Melis che questa settimana ospita la musica di Luigi Bozzelli e Francesca Brambilla, la celebre “bona sorte” di Paolo Bonolis.

Per gli amanti del relax "Vento in poppa" 4 Vele propone, il venerdì sera, relaxing dinner con la musica di Arnaldo D’Aurelio, mentre domenica pomeriggio pizza e spritz in spiaggia con il forno direttamente sulla sabbia per la classica pizza al portafoglio napoletana; inoltre è partita alla grande la serata del martedì che vede cena e musica latina.

Pepito Beach a Montesilvano, invece, comincia del giovedì con lo show di Ruggero de "I Timidi"; il venerdì arriva "Abbronzatissima" con il live durante la cena di Fabiano & c, la musica di Andreino e la voce di Alessia Feretti. Sabato è la notte dedicata al Reggaeton, domenica pomeriggio ecco il Summer Music Party con il cantautore spoltorese Domenico Imperato.

Ottima riuscita anche per il pic nic in spiaggia a Montesilvano domenica scorsa con il Sunset Experience di Pietro Kus, che aspetta tutti per il prossimo evento del 10 luglio, quando saliranno sul palco gli Scena Muta. Sempre a Montesilvano il Tre Palme di Stefano Moretti ogni giovedì propone la serata pianobar con "Notte di note", cena in riva al mare accompagnata dalla classica musica degli anni '70-'80-'90. Infine, spostandosi verso l'interno, tutti i venerdì e sabato a Pescara Vecchia il Caffè Letterario presenta l'aperitivo cenato per vivere al meglio anche questa parte della città, piena di locali e di turisti.