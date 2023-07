All'auditorium Petruzzi un workshop sulla rendicontazione di sostenibilità nelle università

Il dipartimento di economia dell'università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ha promosso, su iniziativa della professoressa Lara Tarquinio, il workshop sul tema “La rendicontazione di sostenibilità nelle università. Situazione attuale e prospettive future”. Ingresso libero. Appuntamento fissato per il 7 luglio all’Auditorium Petruzzi di Pescara.

L'incontro è stato organizzato in collaborazione con il Gruppo Bilanci e Sostenibilità (Gbs), la rete delle università per lo sviluppo Sostenibile (Rus), il consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con il patrocinio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (Sidrea).

L’evento scientifico è principalmente volto a presentare ufficialmente il primo standard italiano per la redazione del bilancio di sostenibilità delle università e il relativo manuale di implementazione, predisposti da un gruppo di lavoro Gbs-Rus. La giornata di studi intende rappresentare l’occasione per fare il punto sul ruolo delle università come agenti e soggetti del cambiamento nel perseguimento dello sviluppo sostenibile. Nella circostanza sarà anche lanciato l’osservatorio Gbs-Rus su “La rendicontazione di sostenibilità nelle università”.