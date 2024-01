Workshop di recitazione a Spoltore con l’attore Vincent Riotta, stella internazionale del cinema. Appuntamento il 3 e 4 febbraio nella Società operaia di mutuo soccorso. La due giorni sarà incentrata sulle "5 regole d’oro della recitazione". Sono aperte le iscrizioni.

Riotta vanta un curriculum molto importante: oltre ad essere conosciuto in Italia per il suo ruolo di Tommaso Buscetta nel "Capo dei capi", tra i suoi ultimi lavori importanti c’è "House of Gucci", per la regia di Ridley Scott con Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto, dove Vincent Riotta interpreta il ruolo di Fernando Reggiani.

Inoltre è stato protagonista nella serie tv su Rai 1 "Elisa… Il caso Claps", dove ha interpretato il ruolo di un ispettore. Menzioniamo inoltre "Good vibes", con Caterina Murino, "Those about die", con Anthony Hopkins, "Book club 2" e "Il meglio di te" con Maria Grazia Cucinotta. Per informazioni sui corsi di recitazione di Vincent Riotta è possibile contattare la The Mac Live su WhatsApp al 328/3712302 oppure su Instagram alla pagina @the_mac_live_official.