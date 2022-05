Workshop fotografico a Collecorvino

Una passeggiata nei vicoli del centro storico di Collecorvino alla scoperta delle sue particolarità. Appuntamento, assolutamente da non perdere, nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 giugno. Un incontro formativo per acquisire insieme nuovi spunti e tecniche utili per alimentare la nostra creatività fotografica. Informazioni, costi e altri dettagli sono disponibili nell'apposita pagina web, consultabile QUI.

Incontro formativo sulla fotografia di paesaggio: cenni di Storia e tecnica fotografica. Incontro formativo su i meravigliosi Borghi d’Abruzzo: come scoprire con l’occhio del fotografo le meraviglie di un borgo. Uscita fotografica, in via Giuseppe Garibaldi – Belvedere Meridiana. Giro in gruppo per i vicoli del centro storico, scatti in libertà per il centro storico e nel convento di San Patrignano, revisione delle immagini, commenti sul lavoro eseguito, chiusura.