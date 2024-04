Weekend al museo: gli appuntamenti per ragazzi e adulti

Due appuntamenti in aprile e due a maggio per chiudere la stagione primaverile di "Weekend al Museo", la rassegna di visite gioco per famiglie, laboratori per bambini e visite esperienziali per adulti promossa dalla Fondazione Genti d'Abruzzi.

E proprio ai più grandi è dedicato l'evento in programma sabato prossimo, 6 aprile, dalle 17 alle 19. È la "Visita con delitto": un'opportunità per mettere alla prova il detective che è in ognuno di noi non solo alla scoperta, ovviamente, del colpevole, ma anche dei tesori del Museo delle Genti d'Abruzzo.

Spazio ai ragazzi, invece, il 21 aprile con un laboratorio particolarissimo: La Stamperia. Attraverso un racconto giocoso delle tecniche della stampa, che passa dagli antichi caratteri mobili per arrivare fino al contemporaneo 3D, i ragazzi creeranno un loro personalissimo stile di editor, che stamperanno con inchiostri e torchio per poi portare a casa il manufatto.

Sabato 4 maggio è la volta dell'"Oggetto misterioso": curiosità e spirito di osservazione per affrontare un viaggio alla ricerca di dettagli misteriosi all'interno delle fotografie. La missione è quella di decifrare gli indizi e identificare di che oggetti si tratta. E sarà una bella opportunità per scoprire gli usi, i costumi e le tradizioni dei popoli che hanno abitato l'Abruzzo.

Domenica 12 maggio dedicata ai piccoli e alle loro madri: dalle 17 alle 19 un viaggio nella figura materna all'interno della comunità agropastorale abruzzese, ma soprattutto un laboratorio per realizzare un pensierino da offrire alla mamma al ritorno a casa.

Info e prenotazioni il numero 085451026 (interno 1 o 2) o inviando una mail a didattica@gentidabruzzo.it.