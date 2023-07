Vincenzo Olivieri alla terza notte bianca del Città Sant’Angelo Outlet Village

Giovedì 27 luglio arriva la terza notte bianca organizzata dal Città Sant’Angelo Outlet Village. L’appuntamento in programma è con Vincenzo Olivieri, noto showman abruzzese, che salirà sul palco della piazza blu con il suo spettacolo intitolato “Roba da Matti” summer tour, per una serata piena di risate e musica, ad ingresso libero. L'inizio è fissato alle ore 21:30, per dare la possibilità ai visitatori di fare shopping e godersi gli spettacoli, con negozi aperti fino alle ore 24.

Fare shopping sarà ancora più conveniente e divertente, agli imperdibili appuntamenti delle Notti Bianche con artisti tra i più noti della scena nazionale, che sapranno intrattenere la clientela con allegria, musica e comicità. Al Città Sant’Angelo Outlet Village ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutta la famiglia: il divertimento è garantito e lo shopping pure, con le Notti Bianche, che ogni giovedì fino al 17 agosto accompagneranno l’estate e gli extra sconti a partire dal -30% sui prezzi a saldo, dalle ore 16 alle ore 24, nei negozi aderenti.