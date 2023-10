Villa Sabucchi ospita la Festa delle Famiglie

Giochi, letture, animazione, laboratori musicali e uno spettacolo per i più piccoli. È aperta a tutta la città la "Festa delle famiglie" che si svolgerà sabato 7 ottobre, dalle 15.30 in poi, al parco Villa Sabucchi. È uno degli eventi del Mese dell'affido e dell'accoglienza, organizzato per il settimo anno dall'Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia del Comune di Pescara per sensibilizzare la città all'affido.

Il pomeriggio è stato pensato a misura di bambino, con tanti momenti di svago a cura delle associazioni che collaborano con l'assessorato. Oltre ai giochi e ai laboratori, alle ore 16 sono previste le letture per bambini e genitori a cura di "Nati per Leggere Abruzzo". Alle ore 18 spazio invece ad "Aria - spettacolo di bolle e parole" di Maria Elena Comperti, animatrice e cantastorie.