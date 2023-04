Spoltore pronta per vivere i momenti identitari del triduo pasquale

Spoltore si prepara a vivere i momenti identitari del triduo pasquale che si connota, in particolar modo, con la partecipazione ai riti del Venerdì Santo e della domenica di Resurrezione. La forte presenza collettiva alla processione del Cristo Morto, un rito di pietà popolare, vissuto con empatia da credenti e non, si declina con l’apertura del corteo con i simboli della Passione, con i portari della croce antica che sfilano con le tuniche dei “maccaciuce”, seguono le varie zone pastorali con tuniche, mantelli e simboli. Cuore centrale della Processione sono il Cristo Morto e la Madonna Addolorata preceduti dal parroco Gino Cilli e dai lettori della parrocchia per l’aspetto liturgico.

L’animazione musicale è affidata alla direzione del maestro Gianni Golini che ha promosso, con la Corale Polyphonia, una partecipazione aperta ai cittadini coinvolgendo anche musicisti che accompagneranno le tradizionali e storiche melodie sacre. Dietro la Madonna è prevista la presenza delle autorità cittadine e del popolo. Per la domenica di Pasqua sarà organizzato, in piazza Di Marzio, il rito dello “scucchie”, una sorta di gara tra bambini e adulti che, portando cestini di uova sode dipinte, si sfidano per circa due ore, in coppia, cercando di rompere l’uno le uova dell’altro.

Alle 12,30 l’appuntamento si sposta in piazza D’Albenzio, dove si tiene la Sacra rappresentazione della Madonna che Corre, scenario che si ripete da circa due secoli e che viene organizzata e realizzata dalla famiglia De Amicis: il copione segue la descrizione dei brani evangelici che narrano l’incontro della Madonna con il Figlio Risorto e, le statue, portate dagli uomini appartenenti alla famiglia De Amicis, vengono spostate correndo.

La Pasqua a Spoltore, nel rispetto del passato e con uno sguardo al futuro, attraverso l’impegno dell’amministrazione comunale, della parrocchia San Panfilo Vescovo, dell’associazione La Centenaria, dell’associazione Culturale Polyphonia e della famiglia De Amicis, in questo anno di totale ripresa dopo il periodo pandemico, vuole portare un messaggio di pace e speranza per tutti vivendo insieme momenti di riflessione e serenità.