Vaccini anti-Covid: tema caldo, arma vincente

Martedì 18 maggio l’Associazione Amiche e Amici dell’Accademia di Medicina di Torino e Ideificio Torinese (associazione no profit di studenti) organizzano un incontro on line dal titolo “Vaccini anti Sars-CoV-2. Tema caldo, arma vincente”. Il tema vaccini è inflazionato dai media, ha quasi soppiantato, nell’immaginario collettivo, sia l’aspetto pandemico che il pericolo rappresentato dal virus, dalla sua letalità, dall’alto rischio che potrebbero comportare le varianti virali emergenti. Nelle conversazioni captate per strada ha sostituito il tempo, la salute, le tasse. Obiettivo di questo webinar è, tramite un linguaggio scientificamente ineccepibile ma privo di tecnicismi, restituire il giusto peso ad ogni protagonista della grande sventura ed avventura pandemica: il virus, la malattia, i vaccini, il programma vaccinale e il ruolo di una corretta comunicazione.

Dopo i saluti da parte del presidente dell’Accademia di Medicina di Torino Giancarlo Isaia, i moderatori del convegno, Alessandro Bargoni, dell’Accademia di Medicina, e Donato D’Ambrosio, di Ideificio Torinese, porranno a Silvia Corcione, infettivologa Città della Salute e della Scienza di Torino, Paola Crosasso, Direttrice Struttura Complessa Farmacie Ospedaliere Asl Città di Torino, Guido Giustetto, Presidente OMCeO Torino (Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri) e Gabriella Tanturri, medica vaccinatrice e presidente A.A.A. Accademia di Medicina, alcune delle domande che molte persone si pongono in questo periodo.

Tra queste: come si generano le varianti del virus? come si è arrivati così in fretta a trovare vaccini efficaci? Come si raccolgono i dati sulle sospette reazioni avverse? Quali difficoltà ha comportato l’organizzazione in tempi brevi di una campagna vaccinale rivolta a un target di popolazione che comprende la maggioranza degli abitanti di una grande città? Come affrontare il problema dei “No Vax” all’interno del personale medico? I professionisti interagiranno con il pubblico, che potrà presentare ulteriori domande tramite Twitch. In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm relative alle misure di contenimento della pandemia, si potrà seguire l’incontro collegandosi a Twitch, sul canale di Ideificio Torinese.

