Umberto Palazzo e il Coro dell'università d'Annunzio Incanto per il fine settimana di Spoltore

Si avvicina un nuovo fine settimana di Natale a Spoltore: il 16 e 17 dicembre grandi protagonisti saranno Umberto Palazzo, che porterà in piazza un suo Dj Set, e il Coro dell'università d'Annunzio Incanto. Nella frazione di Villa Santa Maria, inoltre, tombolata e concerto del "Coro polifonico Artabano Tassone" dalle 18 di venerdì 15 dicembre, nella Sala Polifunzionale dell'ex scuola elementare. L'apertura dei mercatini nel centro storico è alle 15 di sabato 16, con gli stand degli artigiani e l'arrivo di Babbo Natale nella sua casetta in piazza d'Albenzio.

Le vie del centro storico saranno attraversate dalla tradizionale Novena, poi dalle 18.30 nella tensostruttura di piazza Di Marzio la tombola animata e a seguire il dj set con Palazzo. Domenica 17 il market degli artigiani aprirà dalla mattina alle 10: alla stessa ora partirà dal convento di San Panfilo la visita guidata "Spoltore Nascosta con degustazione" (info e prenotazioni: 328/7626829). Alle 16 in piazza Di Marzio animazione e spettacoli per bimbi e dalle 21 il "Coro di Natale" a interpretato dall'Ud'A Incanto. Fino al 18 dicembre, inoltre, continua la mostra dedicata ai pittori spoltoresi nella Cripta della Chiesa di San Panfilo, a cura dell'Accademia degli Insepolti.

"Siamo molto felici del cartellone, in collaborazione con la Pro Loco Terra dei 5 Borghi e le altre associazioni del territorio, e della risposta data dalla cittadinanza nel primo fine settimana" sottolinea il consigliere Angela Scurti. "Sono particolarmente onorata", aggiunge il sindaco Chiara Trulli, "che Spoltore possa ospitare il coro Ud'a, sia per la peculiarità delle voci che lo costituiscono sia come segno di vicinanza e amicizia tra la città e l'ateneo D'Annunzio. Gli spettacoli di questo Natale confermano il ruolo di Spoltore come catalizzatore di grandi nomi dell'arte e della cultura nella nostra area metropolitana".