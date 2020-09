Tony Laudadio presenta "Il blu delle rose" a Piatti

Incontro pubblico con Tony Laudadio a 'Piatti', in via Poerio, per la presentazione del suo libro "Il blu delle rose" (Nn editore). Interviene Peppe Millanta. Ingresso libero previa registrazione obbligatoria tramite e-mail: eventi.pescara@gmail.com.

Appuntamento mercoledì 30 settembre. Dopo 'Preludio a un bacio', Laudadio torna con una favola distopica che, immaginando un futuro vicino nel tempo, si interroga sul nostro presente in cerca della perfezione a ogni costo.