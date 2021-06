Potenzialità e sviluppi della telemedicina, se ne parla in un convegno on line

Lo Studio Mt Cavallo Stp di Cuneo, in collaborazione con l’Accademia di Medicina di Torino, organizza un convegno on line sul tema “Telemedicina: potenzialità e sviluppi”, che si terrà il 23 giugno con inizio alle ore 16. Il convegno si svolgerà in forma telematica ed è riservato ai medici e a tutti gli operatori sanitari interessati che, dove previsto, iscrivendosi e partecipando al convegno, potranno ottenere i crediti formativi relativi alle loro professioni.

L’obiettivo del convegno è di creare un'occasione di confronto sull’impiego della telemedicina nella pratica clinica corrente e in particolare nel controllo clinico a distanza di pazienti a domicilio o in sedi distanti da unità sanitarie strutturate di cura, in situazioni ordinarie e di emergenza. Interverranno al convegno, fra gli altri, specialisti medici e infermieristici con una lunga esperienza nel settore, maturata in strutture sanitarie di rilievo nazionale e internazionale.

Si offrirà ai partecipanti anche un quadro generale sull'evoluzione e sull'applicazione della telemedicina nella pratica medica. Si tratterà infine della telemedicina dal punto di vista dell’infermiere professionale e si illustreranno le modalità operative e telematiche per il rilievo e la gestione a distanza dei dati clinici.

Programma del convegno:

apertura dei lavori e introduzione tecnico-scientifica del professor Giancarlo Isaia, presidente dell’Accademia di Medicina di Torino.

Seguiranno questi interventi:

“L'ospedalizzazione a domicilio”, Renata Marinello, dirigente medico Aou Città della Salute di Torino; “La telemedicina: l’esperienza dell’ospedale Molinette di Torino”, Cristina Tamone, dirigente medico Aou Città della Salute di Torino; “La telemedicina e l’infermiere in rsa e in assistenza domiciliare”, Walter Pellegrini, coordinatore infermieristico Studio Cavallo Stp di Cuneo; “La telemedicina di ieri, di oggi e le prospettive future: un’analisi di Ires Piemonte”, Bibiana Scelfo, Ricercatrice Ires Piemonte; “Telemedicina e tecnologia: esperienze sul campo di strumenti di gestione per il network assistenziale”, Sandro Novelli, Centro di Competenza Nbs srl. Chiuderà i lavori il professor Isaia, già primario della Sc di Geriatria dell’ospedale Molinette di Torino.

Inviare adesione a: formazione@studiomtcavallo.it. Informazioni: Segreteria Organizzativa 342 6710496 (mattino) - 0171 699407.