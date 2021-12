In piazza Sacro Cuore tornano le Stelle di Natale dell'Ail

Dal 3 al 5 dicembre tornano anche a Pescara le Stelle di Natale dell'Ail, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 33esima edizione. Si rinnova dunque lo storico appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, da più di 50 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale è di 12 euro. Anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato”, cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole Igp Piemonte, sempre con una donazione di 12 €.



I fondi raccolti da Ail saranno impiegati per finanziare la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue, organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa, sostenere servizi socio-assistenziali; sono finanziate attività di supporto psicologico, legale, di trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, aiuti domestici, disbrigo pratiche e supporti economici, e realizzare le Case alloggio Ail vicine ai maggiori centri di ematologia.