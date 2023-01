Simona Novacco presenta a Spoltore il suo libro "La casa dove sto"

La casa è universo, nido o guscio, soffitta e cantina, cassetti e armadi, angoli dove rannicchiarsi, luogo dove il piccolo diventa grande o viceversa, ma può essere anche stretta o immensa, socchiusa come una porta o una tenda accostate ma pronte ad essere spalancate e poi richiuse. Così Simona Novacco introduce "La casa dove sto", il suo libro poetico che sarà presentato sabato 14 gennaio a Spoltore.

"Questo libro", spiega l'autrice, "nasce dall'incontro con bambini con vissuti tanto differenti, uniti dallo stesso filo rosso: desideri e paure, sogni che entrano ed escono dalla propria casa reale o immaginaria, desiderata o perduta, ritrovata o trasformata, ma sempre vissuta". Novacco di professione è educatrice per la prima infanzia, nella Cooperativa Sociale Edi, che collabora anche con Save The Children Italia.

Per i tipi di La Gru ha pubblicato nel 2018 Guerra bambina, vincitore di “Books For Peace 2018” e del premio speciale del presidente di giuria “Storie in viaggio 2019”. A maggio dello stesso anno l'autrice è invitata dall’Istituto Italiano di Cultura di Toronto per presentarlo a “Librissimi – Toronto Italian Book Festival”. L'opera è seconda classificata per la sezione poesia edita alla prima edizione di "PoetaMi - Miglianico Borgo in Poesia" e finalista al premio "Libri contro la fame". Sempre "Guerra bambina" le ha portato l'anno scorso la vittoria nella VI edizione del premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella.