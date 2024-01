Serata di lettura alla biblioteca comunale di Spoltore

Venerdì 19 gennaio, nella biblioteca comunale "Piero Angela" di Spoltore, si terrà il primo appuntamento del nuovo anno con la consueta serata di lettura promossa dal collettivo LeggerMente Spoltore. L'incontro, a partire dalle ore 21, verrà arricchito dalla magica atmosfera della biblioteca e dal calore di dolcetti e tisane, offrendo un'opportunità unica agli amanti della lettura e delle esperienze letterarie.

Durante la serata, concepita come un momento di ritrovo informale, i partecipanti potranno condividere le pagine dei libri che più hanno apprezzato o che stanno attualmente "esplorando" nel loro viaggio immersivo. La formula flessibile dell'evento consente infatti di leggere o ascoltare brani selezionati, creando così uno spazio aperto alla varietà delle preferenze letterarie dei presenti. Un'occasione ideale, insomma, per scoprire nuovi autori, generi o stili di scrittura.

L'ingresso al pubblico sarà libero. La biblioteca comunale "Piero Angela" si conferma in questo modo non solo un luogo di conservazione e consultazione dei libri, ma anche uno spazio dinamico per incentivare la cultura e il ritrovo tra appassionati. L'evento è a caduta mensile, e dopo il successo delle precedenti serate verrà ripetuto anche nel corso del 2024: i prossimi appuntamenti, sempre di venerdì, sono previsti il 16 febbraio, 15 marzo, 19 aprile e 17 maggio.

LeggerMente Spoltore ha dato vita a un importante punto di riferimento per chi è interessato a questo tipo di proposta. Con tale iniziativa si mira anche a creare una connessione più profonda tra i cittadini e la biblioteca stessa, incoraggiando lo scambio di idee e la formazione di una vera e propria comunità, con un'atmosfera accogliente e rilassante che favorisce il dialogo e la conoscenza.