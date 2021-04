"La sanità, tra pubblico e privato, ai tempi della pandemia": videoconferenza con Paolo Pomante

Venerdì 9 aprile, in diretta sul canale YouTube di Italia Nostra, incontro con il dottor Paolo Pomante, già responsabile del Day Service di Diabetologia ed Endocrinologia nell’azienda Usl 3 di Pescara - Distretto di Scafa. La videoconferenza si intitola "La sanità, tra pubblico e privato, ai tempi della pandemia".

"L’attuale pandemia - si legge in una nota del direttivo della sezione "Gorgoni" Italia Nostra di Pescara - mette a dura prova il nostro sistema sanitario; la sanità come diritto, una grande conquista sociale italiana viene messa in discussione dal crescente squilibrio tra pubblico e privato. Il ruolo della prevenzione e delle reti territoriali, alla luce del crescente bisogno di sicurezza e di assistenza da parte dei cittadini, è fondamentale. Anche se la pandemia continua a impedirci di incontrarci in presenza, come sezione di Italia Nostra ci stiamo impegnando al massimo per poter allestire comunque un importante calendario di attività".