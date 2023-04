“Riflessi della riforma Cartabia sulle attività delle forze dell’ordine e sul sistema giustizia”, convegno in Provincia

Venerdì 28 aprile a Pescara si terrà il convegno in oggetto, organizzato dalla segreteria provinciale del sindacato di Polizia FSP Polizia di Stato e patrocinato dalla provincia di Pescara. L’incontro, nel corso del quale saranno discussi i riflessi di una riforma pensata per raggiungere il deflazionamento del sistema giudiziario trascurando le ricadute negative sulla sicurezza e in termini pratici sulle attività delle forze dell’ordine in relazione alle nuove incombenze e procedure, si pone come obiettivo di fornire spunti di riflessione e confronto, con la finalità di far emergere le criticità da rivedere per sostenere concretamente gli operatori delle forze di Polizia e scongiurare che fatti delittuosi “odiosi” per i cittadini possano restare impuniti.

Interverranno il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, l’onorevole Guerino Testa, segretario della commissione finanze alla Camera dei Deputati, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il questore Luigi Liguori, il pm della Procura di Pescara Anna Rita Mantini, il dirigente della squadra mobile di Pescara Gianluca Di Frischia, l’avvocato e docente universitario Alessandro Di Sciascio e il segretario generale di Fsp Polizia di Stato Valter Mazzetti. L’incontro sarà moderato dal segretario provinciale generale di Fsp Polizia di Stato di Pescara Antonio Ronzone e dal consigliere nazionale di Fsp Polizia di Stato Walter Massimiliani.