Riccardo D'Aquila presenta "Zia Dot" alla libreria Mondadori

Sabato 2 aprile alle ore 11, nella libreria Mondadori Bookstore di Pescara in via Milano, Riccardo D'Aquila, autore del libro "Zia Dot" (Edizioni Fandango), dialogherà con Romano De Marco per presentare quello che è il suo romanzo d'esordio. Classe 1992, originario di Chieti, dove vive, D'Aquila scrive come se fosse un narratore americano, perché di cose americane si nutre da sempre, e a fine febbraio Fandango ha portato in libreria la sua opera prima "Zia Dot".

La donna, omosessuale, trentenne, ricca, cinica, sempre desiderosa di fare la guerra, risulta essere una protagonista indimenticabile che, mentre affronta il lutto materno e la mancanza di antagonisti, decide di partire insieme al suo vecchio amico del liceo (ancora innamorato di lei) per chiudere una misteriosa faccenda in Arizona. Difficile, per il lettore a sua volta, non innamorarsi del personaggio.