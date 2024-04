Raduno nazionale Ancri in città: due giornate con un programma intenso di attività

Indirizzo non disponibile

L’Ancri - associazione nazionale cavalieri al merito della Repubblica Italiana – ha scelto la città di Pescara per il suo quinto raduno nazionale.

Il raduno si terrà nei giorni 20 e 21 aprile 2024 con un programma intenso di attività rivolto alla città di Pescara e ai pescaresi, che sono invitati a partecipare.

Di seguito il programma.

Sabato 20 aprile gli insigniti saranno accolti presso il GrandHotel Adriatico di Montesilvano. Nel pomeriggio in hotel alle ore 15.30 si terrà l'assemblea nazionale generale dei soci.

La sera del 20 aprile alle ore 20 ci sarà la serata di gala con il concerto di lirica organizzato dal tenore Marco Voleri e con la partecipazione del quartetto jazz del conservatorio L. D'Annnunzio.

L’Ancri ha voluto fare omaggio alla città dannunziana per aver accolto con entusiasmo l'iniziativa facendo organizzare un concerto dal tenore Marco Voleri Cavaliere della Repubblica. L'ingresso per il concerto è libero. Collabora con l’Ancri l'istituto Ipssar De Cecco per l'accoglienza e accompagnamento delle autorità e ospiti nei posti assegnati.

Il 21 aprile si terrà la sfilata, che partirà da piazza Unione, percorrerà viale Marconi, via C. Di Ruvo, fino a piazza Garibaldi, dove si terrà la cerimonia istituzionale, dopo quella religiosa, che sarà celebrata nella cattedrale di San Cetteo alle ore 10 dal parroco Santuccione.

Alla sfilata prenderà parte la prestigiosa banda nazionale dell'aeronautica militare di Roma

In piazza Garibaldi si terrà l'evento istituzionale con la deposizione della corona sul monumento ai caduti, l'alza bandiera e l’inno d'Italia, cantato dal tenore Marco Voleri.

Ci sarà una postazione di poste Italiane per l'annullo filatelico.

L’Ancri nazionale e, per essa, il neo presidente cav. prof. avv. Antonello De Oto, ha voluto dare onore alla bella città dannunziana con la presenza degli insigniti dell'ordine al merito della Repubblica Italiana (Omri). L'Omri è il più importante ed è il primo ordine della Repubblica ed è presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il raduno è preceduto dalla conferenza stampa dell’Ancri nazionale – sabato 6 aprile, ore 16, Aurum.