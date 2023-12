"Raccontiamo il nostro Parco", evento natalizio per bambini a Scafa

L'associazione Pro Loco Scafa organizza un evento natalizio dedicato ai bambini che si terrà a Scafa, tra piazza Matteotti e corso I maggio, venerdì 22 dicembre. Sono invitati anche i bambini dell'Agbe. La manifestazione avrà inizio alle 15:30 e si articolerà in due momenti; nella prima parte ci saranno animazioni e giochi, casa di Babbo Natale, gonfiabili (castello incantato), spettacoli di burattini e di magia e altre attrattive.

Nella seconda parte, all'interno del palatenda, Babbo Natale consegnerà doni ai bambini, poi seguirà il truccabimbi e il concerto dei Bim Bum Bam - cartoon band. Il tutto sarà accompagnato da un buffet a cura della Piccola Osteria. I dettagli sono riportati nella locandina che è stata distribuita in tutto il territorio. "Invitiamo tutti a partecipare all'evento, che permetterà ai più piccoli e ai genitori della nostra comunità di passare una giornata spensierata in festa", si legge in una nota.